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Engellilerde Lig heyecanı

SORGUN Engelliler Basketbol takımı, yeni sezonun ilk karşılaşması için gün saymaya başladı.

Engellilerde Lig heyecanı

SORGUN Engelliler Basketbol takımı, yeni sezonun ilk karşılaşması için gün saymaya başladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:58
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Engellilerde Lig heyecanı

Bu sezon Bölgesel Ligi B Grubunda yer alan Sorgun Engeliler Basketbol takımı, Çarşamba BESK, Kocaeli Başiskele, Kuzeyyıldızı Engelliler, Malatya BŞB, Melikgazi Belediye, Samsun BESK takımlarıyla aynı grupta yer alıyor. Sorgun Engelliler Basketbol takımı Cumartesi günü saat 11.30’da Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Engellilerde Lig Heyecanı
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