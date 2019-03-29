Engellilerde hedef Üçüncü Lig

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Antrenörü Hayri Kıyıcıoğlu, istedikleri bir sezon geçirememelerine rağmen Play-Off’lara kalma başarısı gösterdiklerini söyledi. Ligde beklemedikleri mağlubiyetler aldıklarını ancak son oynadıkları Çarşamba BESK takımı karşısında alınan galibiyet ile hedeflerine ulaştıklarını dile getiren Kıyıcıoğlu, ‘’Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü olarak sezon başında kendimize şampiyonluk hedefi koymuştuk. Ancak çok şanssız müsabakalar çıkardık ve beklemediğimiz sonuçlar aldık. Ancak ligin son haftasında ayağımıza kadar gelen Play-Off şansını iyi değerlendirdik ve şuanda Üçüncü Lige çıkma şansımız bulunuyor. Ben oyuncularımı Çarşamba BESK takımı karşısında göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı kutluyorum. Play-Off müsabakalarına da çok iyi hazırlanıp Üçüncü Lige çıkmak istiyoruz’’ dedi.