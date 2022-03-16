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Engellilerde Beyaz Mersin hazırlıkları

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Cumartesi günü Beyaz Mersin takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:10
Engellilerde Beyaz Mersin hazırlıkları

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, deplasmanda Beyaz Mersin Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Bu sene İkinci Lige yükselme hedefi koyduklarını dile getiren Altınkuyu, bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar çıktıkları 7 müsabanın 5’ini kazanarak puan cetvelinde üçüncü sırada yer aldıklarını hatırlattı. Ligde sadece lider TEMSA Adana Engelliler takımı ile ikinci sırada yer alan Akdeniz Bedensel Engelliler takımına yenildiklerini de hatırlatan Altınkuyu, ‘’Bu iki müsabaka dışında çıktığımız bütün müsabakalarımızı kazandık. Cumartesi günü de deplasmanda Beyaz Mersin Engelliler takımı ile oynayacağımız müsabakayı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta oynayacağımız müsabaka olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Bu verilen ertelemeye rağmen biz hazırlıklarımızı sürdürdük ve ligin ilk devresinde Sorgun’da mağlup ettiğimiz Beyaz Mersin Engelliler takımına rövanşı da vermek istemiyoruz’’ dedi. 

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