Engellilerde belirsizlik

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Tekerlekli Sandalye Basketbol 2 ve 3’üncü Ligi kulüp yetkililerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Federasyonun ve kulüpler arasında, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumunu görüşmek üzere yapılan toplantıların üçüncüsü, Tekerlekli Sandalye Basketbol 2 ve 3. Lig kulüp başkan ve temsilcileriyle gerçekleştirildi. Ankara Green Park Otel'de düzenlenen toplantıya, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, TBESF Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, TBESF Genel Sekreter Vekili Erhan Durukan, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ahmet Akın ve kulüplerden toplam 20 yetkili katıldı. Toplantı, pandeminin seyrine göre liglerin başlama tarihi, maçların oynatılması ve alınacak önlemler hakkında fikir alışverişinin yapılmasının ardından sona erdi.