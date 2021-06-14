ENGELLiLER ÜZGÜN

Hedeflerini Play-Off oradan da ikinci lig olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, lig müsabakalarına Niğde Büyükşehir Belediyespor galibiyeti ile başladı. Ardından Zile ve Çarşamba takımlarına mağlup olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, ligde çıktığı son iki müsabakasını kazanmasına rağmen, ilk iki sırayı alan Zile ve Çarşamba takımlarının da galip gelmesi ile ligi üçüncü sırada tamamladı. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, çok iyi mücadele ettikleri ligde Play-Off’ları kıl payı kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. İyi bir başlangıç yaptıkları lig müsabakalarında şansız bir şekilde Zile ve Çarşamba takımlarına yenildiklerini hatırlatan Altınkuyu, ‘’Bu iki müsabakadan birini kazansaydık şimdi Play-Off’lara giden takım biz olacaktık. Şansız bir şekilde ligi üçüncü sırada bitirdik bundan dolayı da çok üzgünüz. Artık hedefimizi yeni sezonda gerçekleştirmek için çalışacağı’’ dedi.

Ligde son iki müsabakayı da farklı bir şekilde kazandıklarını hatırlatan Altınkuyu, ‘’Melikgazi Belediyesini 83-40, Samsun Bedensel Engelliler takımını ise 96-25 gibi farklı bir skor ile yenmeyi başardık. Ancak ilk iki sıra için çekiştiğimiz Zile Engelliler takımı ile Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımları puan kaybetmeyince ligi üçüncü sırada tamamladık. Yozgat’ımızı ve Sorgun’umuzu en iyi şekilde engelli sporunda temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bizden desteğini esirgemeyen Yozgat Valisi Ziya Polat’a, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’ye Yozgat il ve ilçemiz Spor müdürlüklerine, Yozgat il özel idaresine ve turnuvanın başından beri her gün mücadele eden sporcularıma teşekkür ederim’’ diye konuştu.

