Engelliler üzgün

Sorgun Spor Salonu’nda mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakaya iyi başlamasına karşılık üçüncü periyottan itibaren oyun hakimiyetini rakibine kaptıran sarı siyahlı ekip, sahadan 64-67 mağlubiyet ile ayrıldı. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ilk iki yolunda en önemli müsabakalarından biri olan Akdeniz Belediyesi karşısında istediği galibiyeti alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Rakiplerini yenselerdi önemli bir avantaj yakalayacaklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Güçlü rakibimiz karşısında istediğimiz galibiyeti alamadık, çok üzgünüz. Müsabakaya aslında çok iyi başladık. İlk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduk ancak üçünü periyottan itibaren düşüşe geçtik. Rakibimiz toparlanınca önce aradaki sayı farkını eritti, ardından da öne geçtiler. Son periyot ise oldukça çekişmeli geçti. Üç sayı farkla rakibimize mağlup olduğumuz için üzgünüz. Önümüzde iki tane müsabaka kaldı. Bu iki müsabakayı kazanıp Akdeniz Belediyesi takımının mağlup olmasını bekleyeceğiz’’ dedi.