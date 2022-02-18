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Engelliler umut tazeledi

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü erteleme müsabakasında Kayseri Melikgazi Engelliler takımını 72-43 mağlup ederek zirve yarışında umut tazeledi.

18 Şubat 2022 Cuma 00:42
Engelliler umut tazeledi

Kayseri’de oynanan müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koydu. Müsabakanın bütün periyotlarında rakibine oranla daha üstün bir oyun ortaya koyan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü sahadan 72-43 galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Grupta zirve mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü erteleme müsabakasında aldığı bu galibiyet ile de zirve yolunda önemli iki puanı hanesine yazdırdı. Aldığı bu galibiyet ile puanını 8’e yükselten Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü puan cetvelinde de üçüncü sıraya yükseldi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü 27 Şubat tarihinde ise bir diğer erteleme müsabakasında Düziçi Engelliler takımı ile Sorgun Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü rakibini yenmesi durumunda puanını 10’a yükseltirken zirve yolunda da önemli bir avantaj yakalayacak. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Ertelenen Kayseri Melikgazi ile yaptığımız müsabakamızda gülen tarafın kendilerinin olduğunu söyledi.  Engelleri sporla aşmanın heyecanını ve Yozgat’ı temsil etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Altınkuyu, ‘’Destekleriyle bize bu imkanı sağlayan Valimiz Ziya Polat, Belediye Başkanımız Erkut Ekinci, forma sponsorumuz sayın Salih Celik, AYDEF - Almanya Yozgatlılar Federasyonu AYDEF Almanya Yozgatlılar Federasyonu başkanımıza şükranlarımızı sunarım’’ dedi.

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