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ENGELLiLER TUTULMUYOR

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü konuk ettiği Kayseri Melikgazi Belediyesi Engelliler takımını 87- 45 yenerek çıkışını sürdürdü.

29 Mart 2022 Salı 00:04
ENGELLiLER TUTULMUYOR

Ligde sadece iki mağlubiyeti bulunan ve hedefini İkinci Lig olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü hedefine emin adımlarla ilerliyor. Önceki gün Sorgun Spor Salonu’nda Kayseri Melikgazi Belediyesi Engelliler takımını konuk eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü güçlü rakibi karşısında müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Oyun hakimiyetini elinde bulunduran Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü müsabakayı 87-45 kazanarak zirve iddiasını devam ettirdi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘Kendi sahamızda oynadığımız müsabakamızdan da galip çıktık. Bu müsabakamızda bize değer verip müsabakamıza gelen Sorgun Belediye Başkan Vekili İlker Gören’e, Sorgun Devlet Hastanesi Müdür yardımcısı Yücel beye ve her zaman sporcularımızın yanında olan Erdal Doğan ile bizi desteklemek için gelen tüm sporseverlere teşekkür ederim. İnşallah galibiyet serinize devam edeceğiz’’ dedi.

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