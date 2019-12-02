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Engelliler tepkili

ENGELLİLER Basketbol 3’üncü Ligi’nde mücadele veren Sorgun Engelliler Basketbol Takımı, Samsun Deplasmanında aldığı yenilgiden sonra isyanlarını bir kez daha dile getirdi.

Engelliler tepkili

ENGELLİLER Basketbol 3’üncü Ligi’nde mücadele veren Sorgun Engelliler Basketbol Takımı, Samsun Deplasmanında aldığı yenilgiden sonra isyanlarını bir kez daha dile getirdi.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Engelliler tepkili

Sorgun Engelliler Basketbol Takımı, Samsun BESK takımı ile yaptığı puan mücadelesinden 82-30 yenik ayrıldı. Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu yaptığı yazılı açıklamada, ‘’3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık günü formamızı yaptırdık, davet bekliyoruz. İki sene öncesi karşılaştığımızda değer verdi, bizi dinledi görüşelim denildi. Engelli sporunda 5’inci senemiz. Yanlarında değerliyiz biliyoruz. Büyüklerimiz çırpınışlarımızı görsünler, bizi duysunlar istiyoruz. Koşar sporlar gibi bizde önemsenmek istiyoruz.  Biz biliyoruz ki  ulaşabilirsek, ulaştığımızda elimizden tutulacak. Bizde mutlu olup, sporumuzla hayatımız daha da güzelleşecek. Hayat hepimiz için biz birlikte güzeliz. Farkındalık günümüz kutlu olsun’’ dedi.

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Engelliler Tepkili
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