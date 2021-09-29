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ENGELLiLER START VERDi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarına başladı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:54
ENGELLiLER START VERDi

Geçtiğimiz sezon pandemiden dolayı gecikmeli olarak başlayan ve ligde Play-Off’ları şansız bir şekilde kaçıran Yozgat temsilcisi yeni sezonda hedefini yine İkinci Lig olarak belirledi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Engelli Spor kulüplerinin tekerlekli sandalye basketbol branşında Yozgat’ta tek olduğunu hatırlattı. Bu sene 7’inci senelerinin olduğunu dile getiren Altınkuyu, ‘’2021-2022 sezonu için hazırlıklarımızı tamamlayıp Sorgun Spor Salon’unda antrenmanlarımıza başladık. Hedefimiz her sene olduğu gibi yine yüksek. Azimliyiz, gayretliyiz. Bugüne kadar bize desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Devletin yüzü sıcak, Yozgat Valiliği ve Sorgun Belediyesi, başta olmak üzere, Türk Kızılay Sorgun şubesi, Sorgun Ticaret Odası, Esnaf Odaları, Okullarımız, Halk Eğitim Merkezi, Siyasi Partiler, STK’lar kime gitsek bu güne kadar bizi çevirmediler. Bu sene, güzelliklerle dolu sezonumuz olacağını biliyoruz. Yine Yozgat’ımızı engelli sporunda en güzel şekilde temsil edeceğiz. Tüm spor kulüplerine kazasız belasız sezon geçirmelerini temenni ederim’’ dedi. 

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