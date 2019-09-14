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Engelliler sıkı hazırlanıyor

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın Ankara’da hazırlık müsabakası oynayacak.

Engelliler sıkı hazırlanıyor

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın Ankara’da hazırlık müsabakası oynayacak.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Engelliler sıkı hazırlanıyor

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü tarafından hazırlanan ve TANAP’a sunulan proje kapsamında oynanacak olan hazırlık müsabakası yarın Ankara’da 11.00-14.00 saatlerinde oynanacak. TANAP-SEİP kapsamında kabul edilen hazırlık müsabakasında Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Gönen Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Salon’unda oynanacak olan müsabakaya Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü oyuncuları tüm Yozgatlıları davet etti. 

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