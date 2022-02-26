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Engelliler seriyi bozmayacak

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde zirve mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın Sorgun Spor Salonu’nda saat 12.00’da erteleme müsabakasında Düziçi Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:25
Engelliler seriyi bozmayacak

 Ligde çıktığı 6 müsabakanın 4’ünü kazanarak 10 puan ile puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak Düziçi Engelliler Spor Kulübü yenip hem çıkışını sürdürmek, hem de zirve yarışından kopmamak istiyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın Düziçi Engelliler Spor Kulübü ile oynayacakları müsabakayı kazanarak yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini söyledi. Ligde hedeflerinin İkinci Lige yükselmek olduğunu hatırlatan Altınkuyu, bunu başaracak güce sahip olduklarını belirtti. Oynayacakları bütün müsabakaları final olarak değerlendirdiklerini altını çizen Altınkuyu, hedeflerine ulaşabilmek için bütün final müsabakalarını kazanmak zorunda olduklarını bunun bilinci ile çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

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