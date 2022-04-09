Engelliler seriyi bozmayacak

Ligde son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Adana temsilcisini de mağlup ederek yollarına emin adımlarla devam etmek istiyorlar. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın konuk edecekleri Adana Martı Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup ettikleri rakiplerini o müsabakanın rövanşında da mağlup edeceklerine inandığını dile getiren Altınkuyu, ‘’Ligde iyi bir çıkış yakaladık ve şuanda ikinci sırada bulunuyoruz. Kendimize belirlediğimiz İkinci Lig hedefi doğrultusunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Yarın Sorgun Spor Salonu’nda taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak Adana Martı takımını mağlup edin hem galibiyet serimize devam etmek hem de zirve yarışından kopmamak istiyoruz’’ dedi.