Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109601
ALTIN
333.952
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9902
EURO
6.8838

Engelliler seriyi bozdu

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Umut Engelliler Spor Kulübü son iki haftada yakaladığı galibiyet serisini Mersin Engelliler takımı karşısında aldığı mağlubiyet ile bozdu.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:50
Engelliler seriyi bozdu

Sorgun Spor Salon’unda konuk ettiği Mersin Engelliler takımı karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına karşılık güçlü ve tecrübeli rakibine direnemeyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü oyuncuları sahadan 35-67 mağlup ayrıldı. Son iki haftada önce Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübünü ardından da Kayseri deplasmanında Melikgazi takımlarını yenen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü iki hafta üst üste yakaladığı seriyi sürdürmek için çıktığı Mersin Engelliler takımı müsabakasında umduğunu bulamadı. Sahadan 35-67 mağlup ayrılan Yozgat temsilcisi Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü gösterdiği performans ile göz doldurdu.

Anahtar Kelimeler:
Engelliler Seriyi Bozdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGATSPOR NE DiYORSA O
YOZGATSPOR NE DiYORSA O
Şehitlere saygı
Şehitlere saygı
Sorgun Belediye tekledi
Sorgun Belediye tekledi
Sorgun’dan buruk veda
Sorgun’dan buruk veda
Su topu heyecanı tamam
Su topu heyecanı tamam
Heyecan dorukta
Heyecan dorukta
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim