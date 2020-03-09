Engelliler seriyi bozdu

Sorgun Spor Salon’unda konuk ettiği Mersin Engelliler takımı karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına karşılık güçlü ve tecrübeli rakibine direnemeyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü oyuncuları sahadan 35-67 mağlup ayrıldı. Son iki haftada önce Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübünü ardından da Kayseri deplasmanında Melikgazi takımlarını yenen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü iki hafta üst üste yakaladığı seriyi sürdürmek için çıktığı Mersin Engelliler takımı müsabakasında umduğunu bulamadı. Sahadan 35-67 mağlup ayrılan Yozgat temsilcisi Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü gösterdiği performans ile göz doldurdu.