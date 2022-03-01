Engelliler seriye bağladı

Lige İkinci Lige yükselme parolası ile başlayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ertelenen üç müsabakasını da kazanarak çıkışını sürdürdü. Puan cetvelinde üçüncü sırada yer alan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, ligin ikinci yarısında kaybettiği iki müsabakayı da kazanarak yollarına emin adımlarla devam etmek istiyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, sporcularının Covid19 olması nedeniyle ertelenen Düziçi Engelliler Spor Kulübü ile kendi sahalarında oynadıkları müsabakada gülen tarafın kendilerinin olduğunu söyledi. Düziçi takımı ile oynadıkları müsabakada yalnız olmadıklarına vurgu yapan Altınkuyu, ‘’Kendilerini desteklemeye gelen ve her konuda kendilerinin yanında olan kurum müdürleri ile Yozgat Belediyesi ve Sorgun Belediyesi teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri destekleyen Sivil Toplum Kuruluşları ile sponsorlarımıza da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Düziçi takımı ile oynadığımız müsabakada takımım gerçekten çok iyi performans sergiledi. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Ertelenen müsabakalarımızın tamamını da kazandık. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Seriye bağladığımız galibiyetlerimizin de devamı gelecektir’’ dedi.