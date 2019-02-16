Engelliler Samsun’u bekliyor

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, bugün ligin güçlü ekiplerinden Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenerek hedeflerine yaklaşmak istediklerini belirten Altınkuyu, ‘’Lige verilen devre arasının ardından kendi evimizdeki ilk müsabakayı oynayacağız. Bu müsabaka için iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz. Bu zorlu müsabakaya tüm Yozgatlı sporseverleri de davet ediyoruz’’ dedi.