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Engelliler Samsun yolcusu

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Lig B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın Samsun Kuzey Yıldızı Engelliler Spor Kulübü ile yapacağı maçın son hazırlıklarını yaparak bugün yola çıkacak.

Engelliler Samsun yolcusu

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Lig B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın Samsun Kuzey Yıldızı Engelliler Spor Kulübü ile yapacağı maçın son hazırlıklarını yaparak bugün yola çıkacak.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Engelliler Samsun yolcusu

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulüp başkanı Zeynep Ertal Atınkuyu, bu sezon ligdeki üçüncü müsabakalarını Samsun Kuzey Yıldızı ile oynayacaklarını söyledi. Yarın karşı karşıya gelecekleri Samsun temsilcisini yenmek istediklerini dile getiren Altınkuyu, ‘’İki hafta önce bir başka Samsun temsilcisine şansız bir şekilde mağlup olmuştuk. O mağlubiyeti Kuzey Yıldızı takımını yenerek telafi etmek istiyoruz. İyi bir takımımız var ve hedefimiz de şampiyonluk. Bunun için bütün müsabakalarımızı kazanmamız gerektiğini farkındayız. Zor geçecek olan Kuzey Yıldızı müsabakasından sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağına inancımız tamdır’’ dedi. 

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