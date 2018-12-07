Engelliler Samsun için hazırlanıyor

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Pazar günü deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Samsun Kuzey Yıldızı müsabakasına iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında puanlar almak istediklerini dile getiren Altınkuyu, ‘’Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan bay geçirdik. Ondan önceki hafta ise şansız bir mağlubiyet aldık. Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü karşısında aldığımız bu mağlubiyeti, bir başka Samsun temsilcisi Kuzey Yıldızı Engelliler Gençlik Spor takımı karşısında telafi etmek istiyoruz. Bu sezon iyi bir takım kurduk ve hedefimizi de şampiyonluk olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ligde çok güçlü takımlar var. Bu takımları özellikle kendi evimizde oynayacağımız müsabakalarda mağlup ederek şampiyon olmak istiyoruz’’ dedi.