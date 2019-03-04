Engelliler rahat kazandı

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynan karşılaşmaya iyi başlayan Sorgun ekibi, rakibi karşısında iyi bir performans sergileyerek sahadan 72-32’lik skorla galip ayrıldı. Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, hafta içerisinde maddi sıkıntılar nedeniyle maça günü birlikte ve eksik kadro ile gitmelerine karşın, iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Altınkuyu, Malatya’da maçın normal süresinin 55-55 tamamlandığını, uzatma dakikalarında ise sahadan 55-59 yenik ayrıldıklarını belirterek, ‘’Kazanacağımız bir maçı maddi imkansızlıklar nedeniyle kaybettik’’ dedi.

Yozgat’ta konuk ettikleri Samsun temsilcisi karşısında aldığı farklı galibiyet sonrasında Sorgun Engelliler Basketbol takımını Grand Ser Oteli ağırladı.