Engelliler Niğde’de mağlup

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü antrenmansız bir şekilde Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 75-31 kaybetti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altıkuyu, ‘’Niğde maçımızda kaybettik ama kaybettik gözüyle bakmıyorum. Rakip takımı kutlarım. Güçlü bir takım karşısında Antrenmansız olmamıza karşılık müsabakanın başından sonuna kadar var gücü ile mücadele eden sporcularımızı kutlarım. Yozgat’ta son günlerde etkisini gösteren soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle üç haftadır antrenman yapamadık. Antrenmansız çıktığımız müsabakada oyuncularımın göstermiş olduğu performanslarından dolayı kutluyorum’’ dedi.