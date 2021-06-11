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Engelliler müsabakalara başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Bursa’da yapılan lig müsabakalarına katılırken, hedeflerini Play-Off olarak belirledi.

11 Haziran 2021 Cuma 00:02
Engelliler müsabakalara başladı

Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Samsun Çarşamba Engelliler takımı, Zile Engelliler Gençlikspor, Niğde Bedensel Engelliler takımlarının bulunduğu grupta mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü güçlü rakiplerini geride bırakarak Yalova’da yapılacak olan Play-Off müsabakalarına katılmayı amaçlıyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Bursa’nın ev sahipliğinde başlayan Üçüncü Lig etap müsabakalarında iyi bir performans sergileyerek Play-Off’lara kalmak istediklerini söyledi. Geçen senelerden bildikleri takımlar ile aynı grupta yer aldıklarını hatırlatan Altınkuyu, ‘’Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Samsun Çarşamba Engelliler takımı, Zile Engelliler Gençlikspor, Niğde Bedensel Engelliler takımlarının yer aldığı gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Uzun süredir bu müsabakalar için Sorgun Spor Salon’unda yoğun bir şekilde çalıştık. Bu müsabakalara hazırız ve güçlü rakiplerimizi geride bırakacağımıza inanıyorum. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü olarak bizim birinci hedefimiz Grup müsabakalarını üst sıralarda tamamlamak ve Play-Off’lara kalmak. İkinci hedefimiz ise Play-Off’larda da rakiplerimizi yenerek ikinci lige yükselmek. Bunu başaracak güce sahibiz, müsabakalarda elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum’’ dedi. Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmada Sorgun Engelliler, Niğde BESK'i 62-58 yendi.

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Engelliler Müsabakalara Başladı
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