Engelliler Mersin’i bekliyor

Lige kötü bir başlangıç yapan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, geçtiğimiz haftayı da Covit19 nedeniyle müsabaka oynamadan geçirmişti. Ligdeki ikinci müsabakasına yarın çıkacak olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, konuk edecekleri Beyaz Mersin takımını yenerek ligdeki ilk galibiyetlerini almak istiyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın ligin güçlü ekiplerinden biri olan Beyaz Mersin ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Taraftarlarının desteğini de arkasına alarak bu müsabakayı kazanmak istediklerini dile getiren Altınkuyu, ‘’Geçtiğimiz hafta takımımızda bazı oyuncuların Covit19 testi pozitif çıktı. Bu nedenle geçtiğimiz hafta oynayacağımız müsabaka ertelenmişti. Hafta içi tekrar test verdik ve verdiğimiz testler negatif çıkıncı ertelenen Beyaz Mersin takımı ile oynayacağımız müsabakanın tekrar oynanmasına Federasyon tarafından karar verilmişti. Test sonucumuzun negatif çıkmasının ardından hemen Beyaz Mersin takımı ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Ligi güçlü ekiplerinden biri olan Beyaz Mersin takımı yenerek ligdeki ilk galibiyetimizi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi.