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Engelliler Mersin deplasmanında

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bugün Mersin Engelli Tekerlekli Basket takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:38
Engelliler Mersin deplasmanında

Lig'de hedefini bir üst lige çıkmak olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü lige galibiyet ile başlayarak devamını getirmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ligde yeni sezona bugün oynayacakları Mersin müsabakası ile başlayacaklarını söyledi. Hedeflerinin İkinci Lige yükselmek olduğunu anlatan Altınkuyu, deplasmanda Mersin temsilcisi ile ligdeki ilk müsabakalarını oynayacaklarını hatırlattı. Güçlü rakipleri ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığının altını çizen Altınkuyu, ‘’Bugün takımıma güveniyorum ve lige galibiyet ile başlayacağımıza inancım tam. Mersin takımı ligin güçlü ekiplerinden birisi. Biz de hedefimiz için iyi bir kadro oluşturduk ve bu hedef için de ilk müsabakamızı kazanarak lige moralli başlamak istiyoruz’’ dedi. 

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