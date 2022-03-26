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Engelliler Melikgazi’yi bekliyor

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın Sorgun Spor Salonu’nda saat 12.00’da Melikgazi Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:41
Engelliler Melikgazi’yi bekliyor

Ligin ilk yarısında deplasmanda güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyet ile ayrılan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bu müsabakanın rövanşını da kazanarak yollarına emin adımlarla devam etmek istiyor. Ligde çıktığı 9 müsabakanın 7’sini kazanıp 2 müsabakadan da mağlubiyet ile ayrılan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, puan cetvelinin üçüncü sırasında bulunuyor. Hedefini İkinci Lig olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın Melikgazi Engelliler takımını yenerek zirve iddiasını devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın Sorgun Spor Salonu’nda Melikgazi Engelliler takımı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Saat 12.00’da başlayacak olan müsabakaya tüm Sorgun halkını davet eden Altınkuyu, bu müsabakayı mutlaka kazanmaları gerektiğini, hedeflerine ulaşmaları için kalan maçlardan da galip ayrımlarının önemli olduğunu sözlerine ekledi. 

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