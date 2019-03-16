Engelliler Melikgazi deplasmanında

Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu gözetiminde dün Yozgat’ta son antrenmanını yapan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü deplasmanda karşılaşacakları Melikgazi Belediyespor’u yenerek ligin son haftasına moralli girmek istiyorlar. Kayseri’deki müsabakaya tüm Yozgatlıları davet eden kulüp başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ligde hiçbir iddialarının kalmadığı ancak ligi galibiyetler ile tamamlamak istediklerini söyledi.