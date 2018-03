ENGELLiLER, MALATYA’YI KONUK EDECEK

Sorgun Spor Salon’unda saat 11.00’da başlayacak olan müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Malatya Doğanşehir ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerini yenmek istediklerini söyledi. Malatya Doğanşehir takımı ile aralarında bir puan fark olduğunu dile getiren Altınkuyu, ‘’Malatya temsilcisini Sorgun’da yenerek güçlü rakibimizi puan cetvelinde altımıza almak istiyoruz. Ligin ilk yarısında da deplasmanda kaybettiğimiz maçın da rövanşını almak amacındayız. Bu sezon istediğimizi sonuçları alamasak ta tecrübe kazandık ve önümüzdeki senelerin takımını kurmuş olduk. Bu gün Malatya Doğanşehir takımı ile karşılaşacağız ve güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Ama sonuç ne olursa olsun ben dostluğun kazanacağına inanıyorum. Biz rakibimize Yozgat misafirperverliğini göstereceğiz. Gittiğimiz her deplasmanda çok iyi karşılanıyoruz ve bizler de rakiplerimizi aynı şekilde güzel ağırlamak istiyoruz. Bizler her zaman dediğimiz gibi kim kazınırsa kazansın asıl kazanan her zaman dostluk olacaktır’’ dedi.