Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116915
ALTIN
162.122
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2770
EURO
4.6962

ENGELLiLER, MALATYA’YI KONUK EDECEK

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı bu gün Malatya Doğanşehir takımı ile karşı karşıya gelecek.

ENGELLiLER, MALATYA’YI KONUK EDECEK

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı bu gün Malatya Doğanşehir takımı ile karşı karşıya gelecek.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
8 Okunma
ENGELLiLER, MALATYA’YI KONUK EDECEK

Sorgun Spor Salon’unda saat 11.00’da başlayacak olan müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Malatya Doğanşehir ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerini yenmek istediklerini söyledi. Malatya Doğanşehir takımı ile aralarında bir puan fark olduğunu dile getiren Altınkuyu, ‘’Malatya temsilcisini Sorgun’da yenerek güçlü rakibimizi puan cetvelinde altımıza almak istiyoruz. Ligin ilk yarısında da deplasmanda kaybettiğimiz maçın da rövanşını almak amacındayız. Bu sezon istediğimizi sonuçları alamasak ta tecrübe kazandık ve önümüzdeki senelerin takımını kurmuş olduk. Bu gün Malatya Doğanşehir takımı ile karşılaşacağız ve güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Ama sonuç ne olursa  olsun ben dostluğun kazanacağına inanıyorum. Biz rakibimize Yozgat misafirperverliğini göstereceğiz. Gittiğimiz her deplasmanda çok iyi karşılanıyoruz ve bizler de rakiplerimizi aynı şekilde güzel ağırlamak istiyoruz. Bizler her zaman dediğimiz gibi kim kazınırsa kazansın asıl kazanan her zaman dostluk olacaktır’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun, şampiyon gibi
Sorgun, şampiyon gibi
Yozgat ev sahibi
Yozgat ev sahibi
Potanın perileri Niğde’de
Potanın perileri Niğde’de
YOZGATSPOR ADANA’DA
YOZGATSPOR ADANA’DA
Yozgatspor hazır
Yozgatspor hazır
U16’DA HEYECAN DORUKTA
U16’DA HEYECAN DORUKTA

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim