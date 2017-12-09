-Engelliler Malatya’da

Bu gün deplasmanda Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile oynayacağı maç için bir haftadır hazırlanan Yozgat temsilcisi, son hazırlıklarını dün tamamlayarak yola çıktı. Bu gün Malatya’da olan Yozgat temsilcisi ligin güçlü ekiplerinden Doğanşehir Belediyespor’u yenmek istiyor. Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘Deplasmanda karşılaşacağımız Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yenmek istiyoruz. Güçlü rakibimizi yenecek güce sahibiz. Ama her şeyden önce dostluğun kazanmasını istiyoruz’’ dedi.