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Engelliler lige başlıyor

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eten Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Yalova ve Bursa’da gerçekleştirilecek olan lig müsabakaların için dün akşam saatlerinde yola çıktı.

08 Haziran 2021 Salı 00:50
Engelliler lige başlıyor

Sorgun Devlet Hastanesinde Covit-19 testi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü sporcu, antrenör ve yöneticileri daha sonra Lig müsabakalarına katılmak için yola çıktılar. Tekerlekli sandalye 3’ümcü Ligi etap müsabakaları 9-13 Haziran tarihleri arasında Play-Off müsabakaları ise 15-19 Haziran tarihleri arasında Yalova’da yapılacak. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, hedeflerinin etap müsabakalarında başarılı olarak Play-Off müsabakalarına katılmak olduğunu söyledi. Bunu başaracak güce sahip olduklarını dile getiren Altınkuyu, kendilerine güvenenlerin güvencini boşa çıkarmayacaklarını ifade etti. 

Son Güncelleme: 07.06.2021 17:51
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Engelliler Lige Başlıyor
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