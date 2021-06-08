Engelliler lige başlıyor

Sorgun Devlet Hastanesinde Covit-19 testi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü sporcu, antrenör ve yöneticileri daha sonra Lig müsabakalarına katılmak için yola çıktılar. Tekerlekli sandalye 3’ümcü Ligi etap müsabakaları 9-13 Haziran tarihleri arasında Play-Off müsabakaları ise 15-19 Haziran tarihleri arasında Yalova’da yapılacak. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, hedeflerinin etap müsabakalarında başarılı olarak Play-Off müsabakalarına katılmak olduğunu söyledi. Bunu başaracak güce sahip olduklarını dile getiren Altınkuyu, kendilerine güvenenlerin güvencini boşa çıkarmayacaklarını ifade etti.