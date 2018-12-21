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Engelliler lideri gözüne kestirdi

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın saat 13.00’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda karşılaşacağı Melikgazi Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Engelliler lideri gözüne kestirdi

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın saat 13.00’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda karşılaşacağı Melikgazi Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

21 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Engelliler lideri gözüne kestirdi

Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu gözetiminde yoğun bir şekilde çalışan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, lideri yenerek yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Antrenörü Hayri Kıyıcıoğlu, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar karşısında iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık sahadan mağlubiyet ile ayrıldıklarını söyledi.

Kaybettikleri müsabakaları lider Melikgazi Belediyespor karşısında telafi etmek istediklerini dile getiren Kıyıcıoğlu, ‘’İyi bir ekibe sahibiz ve sezon başında kendimize koyduğumuz hedefe ilerlemek istiyoruz. Şampiyonluk hedefimizden henüz uzaklaşmış değiliz. Kaybettiğimiz müsabakaların telafisinin olacağını düşünüyorum. Ancak bu haftadan itibaren kaybetme lüksümüzün de olmadığını biliyoruz. Lideri yenerek yeni bir çıkış yakalayıp yolumuza devam etme amacındayız’’ dedi. 

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