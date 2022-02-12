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Engelliler lideri gözüne kestirdi

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın Sorgun Spor Salonu’nda saat 12.00’da lider TEMSA Adana Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:33
Engelliler lideri gözüne kestirdi

Hedefini İkinci Lig olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü zirve yarışındaki en büyük rakiplerinden biri olan TEMSA Adana Engelliler takımını yenerek zirve yolunda önemli bir avantaj yakalamanın peşinde. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü olarak kendilerine bu sene İkinci Lige yükselme hedefi belirlediklerini, bu hedef doğrultusunda da iyi bir ekip oluşturduklarını söyledi. Ligde oynadıkları ilk üç müsabakadan 2 galibiyet bir de mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Altınkuyu, ‘’Ligde zirve mücadelesi içerisinde bizde varız. Zirve yarışında önemli bir avantaj yakalayabilmemiz için yarın Sorgun Spor Salonu’nda lider TEMSA Adana Engelliler takımı ile oynayacağımız müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bunu başaracak güce sahibiz ve Allah’ın izniyle, taraftarlarımızın da desteği ile Adana temsilcisini Sorgun’dan eli boş göndereceğiz’’ dedi.

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