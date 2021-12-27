Engelliler kötü başladı

Ligin ilk haftasında Mersin Engelliler takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada iyi bir oyun ortaya koymasına karşılık mağlup olmaktan kurtulamadı. Müsabakaya kötü başlayan temsilcimiz ilk periyotta rakibi karşısında geriye düştü. Kalan üç periyotta toparlanıp başa baş bir oyun ortaya koyan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü aradaki sayı farkını kapatamayınca sahadan 70-62 mağlup ayrıldı.