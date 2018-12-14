Engelliler Kocaeli’ni gözüne kestirdi

Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu gözetiminde çalışan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren güçlü rakibi Kocaeli temsilcisini yenerek altın değerinde iki puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Antrenörü Hayrı Kıyıcıoğlu, yarın kendi sahalarında Kocaeli Başiskelespor ile çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi karşısında sahadan galibiyet ile ayrılmak istediklerini dile getiren Kılıcıoğlu, ‘’Kocaeli Başiskelespor şuanda ligde 6 puan ile zirvenin ortağı durumunda. Biz güçlü rakibimizi yenerek şampiyonluk yolunda en büyük engellerimizden bir tanesini geçmek istiyoruz. Bu müsabaka için çok çalışıyoruz ve rakibimizi yeneceğimize inanıyorum’’ dedi.