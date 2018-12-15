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Engelliler Kocaeli’ni bekliyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 11.30’da Kocaeli Başiskelespor ile karşı karşıya gelecek.

Engelliler Kocaeli’ni bekliyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 11.30’da Kocaeli Başiskelespor ile karşı karşıya gelecek.

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Engelliler Kocaeli’ni bekliyor

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Antrenörü Hayri Kıyıcıoğlu bugün ligdeki en zor müsabakalarından bir tanesine çıkacaklarını söyledi. Kendi sahalarında oynayacakları bu müsabakayı kazanarak altın değerinde iki puanı hanelerine yazdırmak istediklerini dile getiren Kıyıcıoğlu, ‘’Kocaeli Başiskelespor ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Onlarda bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veriyor. Her iki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakayı biz kazanmak istiyoruz. İyi çalıştık ve oyuncularımız moral, motivasyon açısından da çok iyi durumdalar’’ dedi. 

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