Engelliler Kocaeli’ni bekliyor

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Antrenörü Hayri Kıyıcıoğlu bugün ligdeki en zor müsabakalarından bir tanesine çıkacaklarını söyledi. Kendi sahalarında oynayacakları bu müsabakayı kazanarak altın değerinde iki puanı hanelerine yazdırmak istediklerini dile getiren Kıyıcıoğlu, ‘’Kocaeli Başiskelespor ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Onlarda bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veriyor. Her iki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakayı biz kazanmak istiyoruz. İyi çalıştık ve oyuncularımız moral, motivasyon açısından da çok iyi durumdalar’’ dedi.