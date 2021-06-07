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Engelliler Kızıl’ın konuğu oldu

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü oyuncularını Türk Kızılay’ı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer Kızılay binasında ağırladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:24
Engelliler Kızıl’ın konuğu oldu

    Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün de sponsorlarından birisi olan Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, kadın kolları üyeleri ile birlikte Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü oyuncularını, teknik ekibini ve yöneticileri Kızılay binasında konuk ettiler. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü camiası ile birlikte akşam yemeği yiyen Ateşer, yeni sezon öncesinde oyunculara başarı dileğinde bulunurken, her zaman olduğu gibi desteklerinin yeni sezonda da devam edeceğini söyledi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün bu hafta içerisinde başlayacak olan hızlandırılmış ligde başarılı olacağına inandığını dile getiren Ateşer, hedefini İkinci Lig olarak belirleyen Sorgun temsilcisine lig öncesinde maral vermek adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini vurguladı. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu ise ‘’İki senedir takım formalarımızın sponsorluğunu yapan Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer  ve Türk Kızılayı kadın kolları Kızılay şube binasında, bizimle birlikte oyuncularımızı ağırladılar. Akşam yemeğinde misafiri olduğumuz Ali Ateşer başta olmak üzere Kızılay kadın kolları başkanı Yasemin Ünal ve yönetimine bize bu güzelliği yaşattıkları için sporcularımız ve kendi adıma teşekkür ederim’’ dedi.

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Engelliler Kızıl’ın Konuğu Oldu
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