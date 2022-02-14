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Engelliler kendi evinde mağlup

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü konuk ettiği lider TEMSA Adana Engelliler Kulübüne 49-72 mağlup oldu.

14 Şubat 2022 Pazartesi 00:49
Engelliler kendi evinde mağlup

Sorgun Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan konuk ekip TEMSA Adana Engelliler Kulübü bütün periyotları Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü karşısında önde tamamladı ve müsabakayı da 49-72 kazandı. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Kendi sahamızda kaybettik. Çok üzgünüm, güzel hazırlandık, sahamızda güzel oynadık ama skora gidemedik. Canlı yayın bizim için iyi oldu, defalarca seyredip hatalarımızı göreceğiz. Bundan sonra kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Erteleme maçlarımız dışında ilk yarı sezonumuz kazasız belasız sona erdi. Adana TEMSA takımını kutlarım güzel oyun sergilediler. Müsabakamıza gelerek bizleri onurlandıran TBESF Boccia Asbaşkanımız Ferhat Esatbeyoğlu hocama ve ekibine teşekkür ederim. Müsabakayı adil bir şekilde  yöneten hakem hocalarıma, canlı yayın için emeği geçen başta Mehmet Fevzi Çakmak hocam ve ekibine, müsabakada son saniyeye kadar mücadele eden sporcularıma ve teknik ekibime, bizden desteklerini esirgemeyen Yozgat Valimiz Ziya Polat, Sorgun Belediye Başkanımız Erkut Ekinci’ye, ayrıca forma sponsorumuz ve sponsorluk dışında her zaman yanımızda olan AYDEF - Almanya Yozgatlılar Federasyonu başkanı Salih Çelik’e teşekkür ederim’’ dedi. 

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