Engelliler Kayseri’de

Sorgun Engeliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın deplasmanda Melikgazi Engeliler takımı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta Beyaz Mersin takımını yenerek ligdeki ilk galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Altınkuyu, ‘’Deplasmanda Melikgazi Engelliler takımını yenerek ligde galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bu sene hedefimiz İkinci Lige yükselmek bunun içinde bütün müsabakalarımızı kazanmak istiyoruz. Galibiyetimize geçtiğimiz hafta Beyaz Mersin takımı ile başladık yarın da Melikgazi Engelliler takımını yenerek galibiyet serisi yakalayıp yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi. •Rabia Şahin•