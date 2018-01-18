Engelliler izinde

Ligin ilk yarısında çıktığı beş müsabakada 4 mağlubiyet 1 galibiyet alarak ligin ilk devresini 4’üncü sırada kapatan Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Samsun temsilcisi ile oynadığı müsabaka sonrasında izine ayrıldı. 3 Mart tarihinde başlayacak olan ligin ikinci yarısı öncesinde yaklaşık 30 gün izin kullanması beklenen Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı oyuncuları daha sonra Sorgun’da toplanarak ligin ikinci yarısında Amasya Hayat Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklar.