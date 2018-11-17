Engelliler iyi başlamak istiyor

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ligdeki ilk müsabakalarında rakiplerini yenerek güzel bir başlangıç yapmayı amaçladıklarını söyledi. İki takım açısından da zor geçecek olan müsabakaya Yozgatlıları davet eden Altınkuyu, ‘’Güzel bir müsabaka olacağına inandığımız Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü maçına taraftarımızın da desteğini arkamızda görmek istiyoruz. Bu sezon şampiyonluğu hedefliyoruz ve bunu da tek başımıza yapacağımızı biliyoruz. Yozgat halkının bizlere destek olmasını içeride oynayacağımız zorlu müsabakalarda takımımızın ateşleyen güç olmalarını istiyoruz’’ dedi.