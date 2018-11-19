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ENGELLiLER iYi BAŞLADI

ENGELLİLER Basketbol Bölgesel Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, sezona iyi başladı.

ENGELLiLER iYi BAŞLADI

ENGELLİLER Basketbol Bölgesel Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, sezona iyi başladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:38
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ENGELLiLER iYi BAŞLADI

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ekibimiz, sonucunu da kendileri lehine tayin edip, sahadan 55-37 galibiyetle ayrıldı. Bu sezon hedefini bir üst lig olarak belirleyen Sorgun Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, ilk maçında Malatya Büyükşehir Belediyesi takımı ile karşılaştı. Oyuna iyi başlayan Sorgun ekibi, ilerleyen dakikalarda da oyun hakimiyetini elinde tutup, sonuna kadar rakibine üstünlük sağladı. Sorgun ekibi, rakibini 55-37 gibi net bir skorla yenerek, lige iyi bir başlangıç yapmış oldu. 

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ENGELLiLER IYi BAŞLADI
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