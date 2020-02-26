ENGELLiLER iLK GALiBiYETiNi FARKLI ALDI

Ligde maddi imkansızlıklara rağmen mücadele etmeye çalışan ve var güçleri ile bütün müsabakalara çıkarak mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü güçlü rakibini farklı yenerek ligdeki il galibiyetlerini de almış oldular. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Samsun Bedensel Engeliler Spor Kulübü karşısında almış oldukları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sahada mücadele eden ve haklı bir galibiyet alan oyuncularını tebrik eden Altınkuyu, ‘’Rakip takım oyuncularını ve yönetimini de canı gönülden kutlamak istiyorum. Ayrıca müsabaka öncesinde Yozgatlı siyasi, bürokrat, Sivil Toplum Kuruluşu temsilci ve üyelerini maça davet etmiştik. Davetimize sessiz kalınmadı ve sezonun ilk galibiyetini aldık. Bu müsabakayı kaybetseydik bile kazanan biz olduk. Tribün de bizi destekleyen değerli büyüklerimizi görmekle engelli sporunun da koşar sporlar gibi önemsendiğini görmenin gururunu yaşadık. Oynadığımız müsabakamıza katılan Vali Yardımcımız Turgay Ergin, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Müftüsü Mustafa Kayış teşekkür ediyorum. Ayrıca destek mesajlarıyla bize mesaj gönderen Yozgat Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Abdullah Neşeli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Levent Tunçer’e de teşekkürlerimi sunuyorum. Giderlerimizi karşılayan Sorgun Belediye Başkanımız M. Erkut Ekinci, her zaman yanımızda olan Türk Kızılayı Sorgun şubesi başkanı Ali Ateser, 5 senedir müsabakalarımıza gelip destekleyen Tahir Demirel’de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Okul arkadaşım Yusuf Coşkun a, Ali Aydoğan hocama yeni oluşum içerisinde olan Şefkateli derneği başkanı Pınar Ünal Tekin hanıma ve değerli üyelerine engelliler derneği üyelerimize, haberlerimizi yapan basın mensuplarına bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Rakip takıma bundan sonraki maçlarında başarılar diler sporcularımı kutlarım’’ dedi.