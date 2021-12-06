Engelliler ile buluştular

Sorgun Şefkat Eli Başkanı Pınar Ünal, Dünya Engelliler Günü kapsamında Yozgat’ı Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde temsil eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nü unutmadıklarını onlar ile düzenledikleri yemek programında bir araya geldiklerini söyledi. Yeni sezonda ligde şampiyonluk hedefleyen basketbol takımına başarı dileğinde bulunan Ünal, Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu’nun önderliğindeki Sorgun Umut Engeliler Spor Kulübü sporcularının ve tüm engellilerin dünya engelliler günün kutladığını sözlerine ekledi. Sorgun Umut Engeliler Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu ise her zaman yanlarında olan, kendilerine destek veren Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal ve yönetimine teşekkür etti. Altınkuyu, ‘’3 Aralık Dünya Farkındalık Günü nedeniyle Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Sporcularımı, en ince ayrıntıya kadar düşünerek yemekte buluşturma nezaketinde bulunan Şefkateli İnsanı Yardım Derneği Başkanı Pınar ve Bekir Ünal hocalarım ve ekibine sporcularım ve kendi adıma bu anlamlı ve güzel akşam için teşekkür ederim’’ dedi.