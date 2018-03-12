Engelliler ikinci galibiyetini aldı

Bu sezon başından itibaren çıktığı müsabakalarda başarılı performans göstermesine karşın bir türlü bunu sonuca yansıtamayan Sorgun ekibi, bu kez kunuk ettiği Malatya Doğan Şehir takımını yenmeyi başardı. Sorgun Spor Salonu’nda oynanan Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi’ne dahil maçta Sorgun Umut Engelliler Basketbol takımı, Malatya Doğan Şehir takımını 79-36’lık skor ile geçerek, ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı.