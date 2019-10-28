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Engelliler hükmen

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ligdeki ilk müsabakasında sahaya çıkamadığı için hükmen mağlup oldu.

Engelliler hükmen

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ligdeki ilk müsabakasında sahaya çıkamadığı için hükmen mağlup oldu.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Engelliler hükmen

Ligin ilk haftasında Adana Engelliler Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşması gereken Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü araç tahsisi yapılmadığı için deplasmana gidemedi ve hükmen 20-0 mağlup oldu. 

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