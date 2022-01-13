Engelliler hazırlıklara başlayacak

Geçtiğimiz hafta içerisinde Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün bazı oyuncularının Covit19 testlerinin pozitif çıkmaları nedeniyle TBESF tarafından 9 ve 16 Ocak tarihlerinde oynayacakları müsabakalar ertelenmişti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün önceki gün verdiği Covit19 testlerinin tamamının negatif çıkması sonucunda 16 Ocak tarihinde Sorgun Spor Salon’unda Adana Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakayı oynayabilecekleri bildirildi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Sporcularımın Covid19 olmaları nedeniyle müsabakalarımız ertelenmişti. Bu hafta inşallah salonda yerimizi alacağız. TBESF Basketbol Asbaşkanı Murat Kemal Yüksel Başkanım bu süreçte telefonlarımıza cevap vermeniz ayrıca bizlere telefonları açamadığınız zamanlarda da bu kadar yoğunluğunuza rağmen telefonumuza dönüş yapmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Size sağlıklı huzurlu başarılı çalışmalar dilerim. Saygılarımla’’ dedi.