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Engelliler hazırlıklara başlayacak

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün bu hafta sonu Adana Engelliler takımı ile oynayabilecek.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:26
Engelliler hazırlıklara başlayacak

Geçtiğimiz hafta içerisinde Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün bazı oyuncularının Covit19 testlerinin pozitif çıkmaları nedeniyle TBESF tarafından 9 ve 16 Ocak tarihlerinde oynayacakları müsabakalar ertelenmişti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün önceki gün verdiği Covit19 testlerinin tamamının negatif çıkması sonucunda 16 Ocak tarihinde Sorgun Spor Salon’unda Adana Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakayı oynayabilecekleri bildirildi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Sporcularımın Covid19 olmaları nedeniyle müsabakalarımız ertelenmişti. Bu hafta inşallah salonda yerimizi alacağız. TBESF Basketbol Asbaşkanı Murat Kemal Yüksel Başkanım bu süreçte  telefonlarımıza cevap vermeniz ayrıca bizlere telefonları açamadığınız zamanlarda da  bu kadar yoğunluğunuza rağmen telefonumuza dönüş yapmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Size sağlıklı huzurlu başarılı çalışmalar dilerim. Saygılarımla’’ dedi.

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