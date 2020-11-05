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Engelliler hazır, ligi bekliyor

TTEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Lig için bütün hazırlıklarını tamamladı ve ligin başlamasını bekliyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 00:24
Engelliler hazır, ligi bekliyor

Eylül ayı içerisinde grupları belli olan ve Ekim ayının sonunda da liglerin başlayacağını belirten Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bu açıklamasını üzerine lig hazırlıklarına başlayan ve gerekli transferleri yapan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü liglerin başlamasını bekliyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nin başlama tarihi ile ilgili belirsizlik halen devam ederken, Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü lig hazırlıklarını sürdürüyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, geçtiğimiz ayın sonunda başlaması gereken lig için hazırlıklara yaklaşık bir ay önce başladıklarını ve gerekli transfer çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Ligin başlama tarihine kadar da çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Altınkuyu, bu sezon Üçüncü Ligi’nde başarılı olmak istediklerini ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurguladı. Kendilerine her zaman destek olan Yozgat Valiliği ve Sorgun Belediyesine de teşekkür eden Altınkuyu, Yozgat Valiliği’nin ve Sorgun Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu bu nedenle de her iki kuruma da minnettar olduklarını sözlerine ekledi. 

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Engelliler HazırLigi Bekliyor
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