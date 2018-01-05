Engelliler hazır

Tekerlekli Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun temsilcisi, Pazar günü deplasmanda Kuseyyıldız Engelliler takımıyla oynayacağı maçın son hazırlıklarını yarın tamamlayacak. Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, iki haftalık dinlenmenin ardından ligin güçlü ekiplerinden Kuzeyyıldızı takımı ile deplasmanda karşılaşacaklarını söyledi. Altınkuyu, ‘Deplasmanda yapacağımız maça iyi hazırlandık. Bugün ve yarın yapacağımız çalışmalarla antrenmanlarımızı tamamlayıp, daha sonra da Samsun’a hareket edeceğiz. Bu maçtan da en iyi sonucu alabilmek için mücadele vereceğiz’ dedi.