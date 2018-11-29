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Engelliler güç depoluyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, haftayı maç yapmadan bay geçirmesine karşılık antrenmanlara ara vermeden devam ediyor.

Engelliler güç depoluyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, haftayı maç yapmadan bay geçirmesine karşılık antrenmanlara ara vermeden devam ediyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:00
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Engelliler güç depoluyor

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda haftanın üç günü Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgat temsilcisi bay oldukları haftada güç depoluyorlar. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ligde ilk hafta Malatya ekibini farklı mağlup ettiklerini ikinci haftada ise lider Samsun’a deplasmanda yenildiklerini hatırlattı. Şu anda puan cetvelinin üçüncü sırasında bulunduklarını söyleyen Altınkuyu, ‘’Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü olarak hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik ve bunun için güçlü bir kadro oluşturduk. Lige de çok iyi başladık ancak ikinci haftada istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak biz bu mağlubiyeti dert etmiyoruz telafisi olan bir müsabakaydı. Bu hafta ligi fikstür gereği maç yapmadan geçireceğiz. Ancak bu hafta maç yapmamamıza karşılık takımımız antrenmanlarına devam ediyor. Bu hafta bizim için çok iyi oldu. Daha çok çalışıp tam manasıyla lige hazır hale geleceğiz. Antrenörümüz Hayri Kıyıcıoğlu gözetiminde takımımız çalışıyor ve güç depoluyor. Bu çalışmamızın meyvesini bir sonraki hafta deplasmanda oynayacağımız Kızılyıldız müsabakasında alacağımıza inanıyoruz’’ dedi. 

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