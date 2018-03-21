Engelliler göz dolduruyor

Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Çarşamba Bedensel Engelliler takımı karşısında iyi bir oyun oynadıklarını ancak galip gelemediklerini söyledi. Mücadelelerinden dolayı tüm sporcularını ve galip gelen Çarşamba Engelliler takımını kutlayan Altınkuyu, ‘’Güzel bir ev sahipliği sergileyip her iki takıma müsabaka sonu yemek veren Çarşamba Engelliler takımına gösterdikleri ilgi alaka için, adil yönetimlerinden dolayı teknik komiser ve hakemlerimize kulübüm ve kendi adıma teşekkür ederim’’ dedi.

