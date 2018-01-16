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Engelliler evinde kayıp

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Samsun Bedensel Engeliler takımı ile oynadığı müsabakayı 32-58 kaybetti.

Engelliler evinde kayıp

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Samsun Bedensel Engeliler takımı ile oynadığı müsabakayı 32-58 kaybetti.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
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Engelliler evinde kayıp

Hafta sonu Sorun Spor Salon’unda oynanan müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına karşılık müsabakadan mağlup ayrıldı. Özellikle son periyotta üstünlüğü rakibine kaptıran Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı sahadan 32-58 mağlup ayrıldı.
Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Samsun temsilcisi karşısında takımının iyi mücadele ettiğini ancak mağlubiyeti önleyemediklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında oyuna iyi başladıklarını hatırlatan Altınkuyu, ‘’Ancak ilerleyen dakikalarda rakibimiz üstünlüğü ele geçirdi. Son periyotta oyuncularımız oyundan düşünce mağlubiyette kaçınılmaz oldu. Ben Samsun Bedensel Engelliler takımını tebrik ediyorum. Oyuncularımı da gösterdiği güzel performanstan dolayı kutluyorum’’ dedi.

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