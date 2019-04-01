Engelliler Erciyes'te Buluştu

Yüzlerce görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşın katıldığı etkinlik Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Engelli vatandaşların, sosyal alanda kendilerini ifade edebilmesi, sportif ve kültürel aktivitelere katılmalarını sağlamak amacıyla organize edilen etkinliğe engelliler, aileleri ile birlikte katıldı. Engelli bireyler, etkinlik boyunca kızak yarışmaları, mehter ve ritim gösterisi, konserler ve çeşitli gösterilerle gönüllerince eğlenerek karın keyfini çıkardı. Etkinlikte Sorgun Engelliler Umut Derneği üyeleri ve Sorgun Engelliler Basketbol takımı sporcuları da yer aldı.